При пожаре на улице Кижеватова погибла женщина

18.07.2025 | 08:55

В Пензе вечером в четверг, 17 июля, в 9-этажном доме на улице Кижеватова случился пожар. В ЧП погиб 1 человек, еще 1 пострадал.

Вызов спасателям поступил в 21:28. Загорелась 1-комнатная квартира общей площадью 50 кв. м на 3-м этаже.

На ликвидацию пламени привлекли 22 человека и 6 единиц техники. Пожарные эвакуировали 20 жителей дома.

Выгорело внутри по всей площади квартиры, погибла женщина 1949 года рождения, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Пожарные спасли пензячку 1957 года рождения. Женщина отравилась угарным газом, ее отвезли в больницу № 6 имени Г. А. Захарьина.

По факту случившегося проводят проверку. Причины возгорания устанавливаются.