Очевидцы сообщили о страшной аварии в Пензенском районе

19.07.2025 | 09:50

Утром в субботу, 19 июля, в Пензенском районе рядом с селом Большая Елань случилось серьезное ДТП с участием 2 автомобилей.

Кадры последствий аварии опубликованы в Сети. По словам очевидцев, столкнулись грузовая «Газель» и легковой Renault.

После удара отечественная машина перевернулась и загорелась. Иномарка превратилась в груду металла.

Официальной информации о случившемся пока нет. О количестве пострадавших не сообщается.

16 июля в Сердобском районе 19-летний водитель «Нивы» не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась. Юноша и его 15-летний пассажир оказались на больничной койке.

Фото группы «ЧП Пенза».