В Пензе на видео попало столкновение автомобилей на ул. Калинина

В Пензе на видео попал момент ДТП на улице Калинина. Авария случилась в 14:40 в пятницу, 18 июля.
Момент столкновения «Калины» и иномарки у пересечения улиц Калинина и Гоголя запечатлело стационарное устройство. Записью с сетевым изданием «ПензаИнформ» поделился горожанин.
Судя по кадрам, водитель отечественной машины при повороте налево не убедился в безопасности маневра и не пропустил транспорт.
В итоге «Калина» влетела в иномарку, двигавшуюся в сторону от центра. Оба автомобиля развернуло налево. Они вылетели на территорию у здания на Калинина, 119д.
«ДПС и скорая помощь приехали очень быстро», - отметил пензенец.
Официальной информации о ДТП пока нет.
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