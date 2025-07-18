В Пензе на видео попало столкновение автомобилей на ул. Калинина

18.07.2025 | 17:04

В Пензе на видео попал момент ДТП на улице Калинина. Авария случилась в 14:40 в пятницу, 18 июля.

Момент столкновения «Калины» и иномарки у пересечения улиц Калинина и Гоголя запечатлело стационарное устройство. Записью с сетевым изданием «ПензаИнформ» поделился горожанин.

Судя по кадрам, водитель отечественной машины при повороте налево не убедился в безопасности маневра и не пропустил транспорт.

В итоге «Калина» влетела в иномарку, двигавшуюся в сторону от центра. Оба автомобиля развернуло налево. Они вылетели на территорию у здания на Калинина, 119д.

«ДПС и скорая помощь приехали очень быстро», - отметил пензенец.

Официальной информации о ДТП пока нет.