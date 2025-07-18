В Никольске подросток катал девушку на мотоцикле и попал в ДТП

18.07.2025 | 10:30

Ночью в четверг, 17 июля, в Никольске случилось дорожно-транспортное происшествие с участием подростка-водителя.

По предварительным данным, в 2:00 на улице Ленина 16-летний юноша на мотоцикле TVS врезался в бетонный блок.

Он сам и его 18-летняя пассажирка получили травмы. Подростку медики оказали помощь на месте, девушку госпитализировали.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

15 июля в селе Тюнярь Никольского района случилось ДТП с мусоровозом, водитель которого врезался в дорожное ограждение на мосту. Шофер пострадал несильно, а вот его 24-летний пассажир оказался в больнице.