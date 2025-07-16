Происшествия

В Наровчатском районе из реки достали тело 35-летнего мужчины

Печать
Telegram

В Наровчатском районе случилась трагедия. Во вторник, 15 июля, в реке Мокше около села Азарпино обнаружили тело мужчины.

Очевидцы извлекли его из воды, сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Погибшему было 35 лет. Причину смерти и все обстоятельства произошедшего установят в ходе проверки.

5 июля в реке Сердобе в Сердобске утонула 6-летняя девочка. Она в компании других детей шла по пешеходному мостику, остановилась, чтобы ополоснуть ноги, и упала в реку.

4 июля в водоеме в Русеевском карьере нашли тело 34-летнего жителя Пензенского района. По факту его гибели начали проверку.

10 июня из реки Шушли рядом с селом Соседка в Башмаковском районе извлекли тело 19-летнего парня. Он утонул 9-го числа.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте