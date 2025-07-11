На улице Лебедевской загорелся частный дом

11.07.2025 | 10:41

В пятницу, 11 июля, в Пензе на острове Пески случился серьезный пожар. Столб черного дыма в районе заметили многие горожане.

По оперативной информации пресс-службы регионального ГУ МЧС России, загорелся деревянный двухквартирный дом на улице Лебедевской.

Огонь охватил площадь в 150 кв. м., к тушению привлекли 23 человека и 6 единиц техники.

За последние сутки в Пензе произошло 2 крупных пожара. Около 18:00 10 июля на улице Новочеркасской вспыхнула трансформаторная подстанция ТЭЦ-1. Подачу электричества и воды в несколько районов города пришлось прекратить. Тушением пламени занимались 50 спасателей и 6 единиц техники, применялась пенная атака.

Второй пожар случился на улице Аустрина, 144а, в здании гостиницы Heliopark придорожного комплекса «Золотой петушок». На место выехали 27 сотрудников МЧС, было привлечено 8 единиц техники.

UPD: по последним данным от МЧС, пожар на Лебедевской локализован.