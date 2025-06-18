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Происшествия

В Пензе 5 пожарных машин съехались к дому на улице Мира

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Вечером в среду, 18 июня, к многоэтажному дому № 44а на улице Мира в Пензе съехались машины спецслужб.

В Пензе 5 пожарных машин съехались к дому на улице Мира

По словам очевидцев, жители 1-го подъезда почувствовали запах гари на 14-м этаже и вызвали МЧС.

В Пензе 5 пожарных машин съехались к дому на улице Мира

На место прибыли 5 пожарных машин и скорая. Люди массово покинули свои квартиры и ждали во дворе.

В Пензе 5 пожарных машин съехались к дому на улице Мира

Источник запаха не обнаружили. По данным МЧС, тревога оказалась ложной.

В Пензе 5 пожарных машин съехались к дому на улице Мира

«Квартира, которую сейчас подозревают, - там идет ремонт. Сейчас ищут собственника», - сообщила порталу PenzaInform.ru в 20:10 местная жительница.

Она рассказала, что людям разрешили вернуться домой.

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