В Наровчатском районе при пожаре пострадал 44-летний мужчина

18.06.2025 | 11:43

В понедельник, 16 июня, в селе Садовом Наровчатского района случился пожар, при котором пострадал человек.

Сигнал о возгорании поступил в МЧС в 23:26. Пламя охватило деревянный дом площадью 80 квадратных метров и хозяйственные постройки того же размера.

На тушение выезжали 5 спасателей на трех спецмашинах, также привлекались добровольные пожарные.

И дом, и постройки сгорели. В результате пожара пострадал 44-летний мужчина.

«Предварительная причина - нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.