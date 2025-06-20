В Мокшанском районе при пожаре погиб пожилой мужчина

20.06.2025 | 11:25

В Мокшанском районе Пензенской области при пожаре погиб пожилой мужчина. Трагедия произошла в селе Богородском.

Пламя охватило жилой дом утром в пятницу, 20 июня. Сигнал в МЧС поступил в 9:09.

На тушение выезжали 7 пожарных на 3 спецмашинах.

«Сгорела кровля, и выгорело внутри на площади 50 квадратных метров; сгорели деревянные надворные постройки площадью 100 квадратных метров», - сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Мужчине, погибшему в результате пожара, было 66 лет.