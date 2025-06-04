Происшествия

Скончался экс-министр здравоохранения Пензенской области

Печать
Telegram

В среду, 4 июня, на 76-м году жизни скоропостижно скончался Виктор Филаретович Лазарев, экс-министр здравоохранения и социального развития Пензенской области.

Виктор Филаретович родился 6 октября 1949 года в поселке Лунино, в 1972-м окончил Казанский государственный медицинский институт по специальности «Санитарное дело».

Трудовую деятельность Лазарев начал врачом-эпидемиологом областной санэпидстанции в Пензе, руководил ликвидацией вспышки брюшного тифа в Малой Сердобе в 1977 году и инфекционного гепатита в Верхнем Ломове в 1978-м.

В 1999 году Лазарев занял пост министра труда и социального развития Пензенской области, а в апреле 2002-го он стал министром здравоохранения и социального развития.

Виктор Филаретович более 10 лет руководил сферой социальной защиты населения региона.

«Отличник здравоохранения, заслуженный врач Российской Федерации, заслуженный работник здравоохранения Пензенской области. Награжден медалью П. И. Пирогова, двумя медалями 3. П. Соловьева, православным орденом Святого благоверного князя Даниила Московского III степени», - рассказали в пресс-службе областного минздрава.

В ведомстве отметили, что Лазарев навсегда останется в памяти как прекрасный человек, руководитель и наставник, прошедший путь от рядового врача до министра здравоохранения и общественного деятеля.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото областного минздрава
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте