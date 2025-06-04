Скончался экс-министр здравоохранения Пензенской области

04.06.2025 | 19:25

В среду, 4 июня, на 76-м году жизни скоропостижно скончался Виктор Филаретович Лазарев, экс-министр здравоохранения и социального развития Пензенской области.

Виктор Филаретович родился 6 октября 1949 года в поселке Лунино, в 1972-м окончил Казанский государственный медицинский институт по специальности «Санитарное дело».

Трудовую деятельность Лазарев начал врачом-эпидемиологом областной санэпидстанции в Пензе, руководил ликвидацией вспышки брюшного тифа в Малой Сердобе в 1977 году и инфекционного гепатита в Верхнем Ломове в 1978-м.

В 1999 году Лазарев занял пост министра труда и социального развития Пензенской области, а в апреле 2002-го он стал министром здравоохранения и социального развития.

Виктор Филаретович более 10 лет руководил сферой социальной защиты населения региона.

«Отличник здравоохранения, заслуженный врач Российской Федерации, заслуженный работник здравоохранения Пензенской области. Награжден медалью П. И. Пирогова, двумя медалями 3. П. Соловьева, православным орденом Святого благоверного князя Даниила Московского III степени», - рассказали в пресс-службе областного минздрава.

В ведомстве отметили, что Лазарев навсегда останется в памяти как прекрасный человек, руководитель и наставник, прошедший путь от рядового врача до министра здравоохранения и общественного деятеля.