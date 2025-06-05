В Сердобском районе разыскивают 23-летнюю Ульяну Тюренкову

05.06.2025 | 15:29

В Пензенской области разыскивают 23-летнюю жительницу села Мещерского Сердобского района Ульяну Владимировну Тюренкову. 4 июня девушка ушла из дома и не вернулась.

Информацию о начале поисков опубликовало региональное отделение поискового отряда «Лиза Алерт» в четверг, 5-го числа.

Рост пропавшей - 153 сантиметра, телосложение нормальное. У девушки карие глаза и русые волосы.

В день исчезновения на ней были черная толстовка, серые штаны, синие сапоги. Волонтеры отметили, что Ульяна Тюренкова нуждается в медицинской помощи.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112.