В Неверкинском районе разыскивают 69-летнюю Ольгу Савостьянову

05.06.2025 | 10:50

Родственники и волонтеры разыскивают 69-летнюю жительницу села Березовка Неверкинского района Ольгу Петровну Савостьянову (Потапову). 3 июня пенсионерка вышла из дома и до сих пор не вернулась.

Ориентировку на пропавшую опубликовало региональное отделение поискового отряда «Лиза Алерт» в четверг, 5 июня.

Рост женщины 176 сантиметров, телосложение плотное. У Ольги Петровны длинные седые волосы.

В день исчезновения на ней были светлые футболка и брюки. Волонтеры отметили, что пенсионерка дезориентирована, страдает потерей памяти.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Ольги Савостьяновой, просят позвонить по номеру горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.