На дороги Пензенской области могут выходить дезориентированные лоси

28.03.2025 | 08:14

В Пензенской области увеличился риск ДТП с участием диких копытных животных, в частности лосей. Это связано с приближающимся временем отела.

«Молодые особи вынуждены держаться в стороне от взрослых животных. Зачастую они дезориентируются и неожиданно выходят на дороги», - пояснили в региональном министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.

Также сохатые могут забредать в населенные пункты и на производственные объекты.

В подтверждение информации министерство опубликовало кадры, на которых молодые лоси перебегают дорогу перед машиной.

«При планировании поездок по лесным массивам будьте особенно внимательны! Обращайте внимание на дорожные знаки и остерегайтесь возможного появления диких животных на дороге», - обращаются к автомобилистам в пресс-службе минлесхоза.