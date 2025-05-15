В Кузнецком районе из-за вылета доски пострадал работник пилорамы

15.05.2025 | 15:47

В Кузнецком районе случилось ЧП на производстве. На пилораме, принадлежащей индивидуальному предпринимателю, пострадал 52-летний сотрудник.

Это произошло 2 апреля, когда мужчина работал на многопильном станке.

«В результате вылета из станка срезанной части доски он получил травму ноги», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также лица, ответственные за соблюдение требований охраны труда и допустившие их несоблюдение.