Кузнечанка может лишиться свободы из-за водки и сигарет

12.05.2025 | 10:03

В Кузнецке 40-летняя женщина попала под статью из-за водки и сигарет. Она пришла в магазин без денег, дождалась, когда товары пробьют, и со словами «ну, я завтра принесу», скрылась, забрав все с собой.

«Когда я выходила из магазина, кассир мне сказал, чтобы я вернула, но я не стала, просто ушла», - рассказала женщина.

По факту открытого хищения на нее завели уголовное дело.

«Раскаиваюсь, больше не буду. Не знаю, что на меня нашло», - отметила кузнечанка.

Похищенные товары она успела употребить.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет», - сообщил дознаватель отдела дознания ОМВД России по г. Кузнецку Валерий Крутяков.

Ранее в Кузнецке молодой человек оказался на скамье подсудимых, потому что так же решил выпить за счет магазина. Он вынес в карманах куртки бутылку виски и настойку, но не остался незамеченным.