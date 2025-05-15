ДТП со скутером на Лермонтова: объяснен выезд ДПС на встречку

15.05.2025 | 15:10

В Госавтоинспекции прокомментировали ДТП со скутеристом, которое случилось во вторник, 13 мая, на улице Лермонтова.

Авария произошла в 13:49 напротив остановки «ПГУ». На записи, сделанной на месте, видно, как водитель скутера, двигавшийся в направлении Олимпийской аллеи, потерял управление и опрокинулся, когда навстречу ему выехал патрульный экипаж ДПС.

Мужчина 1981 года рождения получил травмы, но госпитализация ему не потребовалась.

В ГАИ объяснили, почему патрульная машина оказалась на встречной полосе.

«Автомобиль дорожно-патрульной службы двигался в потоке транспортных средств. В ходе следования инспекторами был замечен факт нарушения Правил дорожного движения одним из водителей автомобиля. С целью пресечения нарушения ПДД госавтоинспекторы осуществили выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, включив проблесковые маяки. В этот момент полицейские увидели дорожно-транспортное происшествие с участием мототранспорта, которое произошло до появления инспекторов, и направились к водителю для оказания помощи», - говорится в официальном сообщении ГАИ.

По факту аварии сейчас проводится проверка.