В Кузнецке окончено строительство здания поликлиники

15.05.2025 | 14:14

В Кузнецке завершили строительство здания поликлиники. Специалисты приступили к облицовке фасада и отделке помещений.

Одновременно подрядчик расчищает прилегающую территорию от строительного мусора и готовит ее к благоустройству, сообщили в Кузнецкой центральной районной больнице.

14 мая ход работ проверил министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Александр Гришаев. Он провел совещание с представителями подрядной организации.

Ранее стало известно, что новую поликлинику в Кузнецке могут открыть до конца 2025 года. К строительству приступили в 2023-м. На оснащение учреждения направят 464 000 000 рублей. В том же здании разместят онкоцентр.

Новый объект войдет в структуру Кузнецкой межрайонной больницы, к которой сейчас относятся 4 поликлиники. Они не соответствуют современным нормам и требованиям к зданиям, где размещаются медицинские организации. В них невозможно расположить все функциональные подразделения и разделить потоки пациентов.