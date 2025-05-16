Происшествия

В Засечном нетрезвый мужчина расположился отдохнуть на газоне

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В четверг, 15 мая, в селе Засечном Пензенского района 39-летний мужчина выбрал необычное место для отдыха - газон возле торгового центра.

Сообщение поступило сотрудникам вневедомственной охраны в 13:13. Они прибыли по адресу и увидели лежащего на траве нетрезвого гражданина с бутылкой пива в руках.

«Правоохранители попытались провести с ним профилактическую беседу, однако хулиган начал громко материться и нарушать общественный порядок», - рассказали в Управлении Росгвардии по Пензенской области.

Дебошира доставили в отдел полиции.

6 мая росгвардейцы задержали 37-летнего жителя Пензы, который решил отдохнуть в ресторане. Не имея денег, он сделал заказ на сумму 9 390 рублей, а затем попытался покинуть заведение.

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Источник — фото pxhere.com
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