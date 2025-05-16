На проспекте Победы в Пензе огонь уничтожил Lifan

16.05.2025 | 15:09

Днем в пятницу, 16 мая, на проспекте Победы в Пензе случился пожар. Сигнал о ЧП поступил в региональное ГУ МЧС России в 12:52.

На участке у дома № 82 вспыхнул легковой автомобиль Lifan. Огонь полностью уничтожил его. Частично обгорела и стоявшая рядом машина, уточнили в управлении.

«На тушение привлекались 6 человек личного состава и 1 единица техники», - сообщили в МЧС.

Очевидцы рассказали, что сначала услышали громкий хлопок, а затем - сработавшую сигнализацию.

Никто из людей не пострадал. Причина пожара и все обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются.