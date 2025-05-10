Происшествия

В Кузнецке участник праздничного автопробега устроил двойное ДТП

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В пятницу, 9 мая, в поселке Бутурлинка, входящем в черту городского округа Кузнецк, во время праздничного автопробега в честь Дня Победы случилось двойное ДТП.

Кадры, на которых запечатлен момент аварии, размещены в Сети. На них видно, что водитель не успел затормозить и врезался в идущую впереди машину, сбавившую ход.

Затем автомобиль отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с еще одним транспортным средством.

«Праздник подпорчен. Но ПДД и соблюдать дистанцию никто не отменил», «Вот обидно, куда летел? И свой чермет расколотил, и два чужих ни за что», «Как так можно было?», - написали комментаторы.

В Госавтоинспекции рассказали подробности случившегося.

По предварительным данным, в 10:30 около дома № 2Ж на улице Каткова столкнулись ВАЗ-2107, ВАЗ-2109 и «Лада-Приора». «Семеркой» управлял 18-летний молодой человек, «девяткой» - 22-летний водитель, за рулем «Приоры» был 19-летний парень.

14-летнюю пассажирку ВАЗ-2107 госпитализировали с травмами. Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники полиции.

Ранее стало известно, что вечером того же дня в Каменке водитель, чтобы не наехать на пешехода, резко свернул с дороги и врезался в столб. Его увезли в больницу в тяжелом состоянии, сообщил свидетель происшествия.

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Источник — видео «Пенза новости»
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