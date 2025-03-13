На улице Бакунина в Пензе провалился асфальт под BMW

13.03.2025 | 21:27

В четверг, 13 марта, на дорогах Пензы образовался очередной провал, на этот раз на улице Бакунина, напротив дома № 58.

По местным каналам в Telegram и группам во «ВКонтакте» распространилась видеозапись с места, на которой запечатлен автомобиль BMW, левое переднее колесо которого оказалось в яме.

Инцидент случился около 12 часов дня.

С приходом весны подобные ЧП в Пензе участились. 4 марта на улице Тернопольской автомобиль попал в яму на краю проезжей части. Машину развернуло поперек дороги, правое переднее колесо ушло глубоко вниз, левую сторону приподняло.

7 марта было 2 схожих случая. На улице Калинина надолго задержался автомобиль Mitsubishi, не доехав до места назначения. А на улице Володарского девушка за рулем Chery, приближаясь к перекрестку с улицей Максима Горького, угодила колесом в провал.

11 марта автомобиль ушел колесом в провал на улице Максима Горького.