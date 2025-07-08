В Каменском районе гость погиб при пожаре в доме односельчанина

08.07.2025 | 18:01

В селе Батрак Каменского района при пожаре погиб 63-летний мужчина. Трагедия случилась в ночь на вторник, 8 июля, на улице Совхозной.

«По имеющейся информации, погибший находился в гостях у односельчанина. Хозяину удалось спастись из загоревшегося дома», - сообщила старший помощник руководителя областного СУ СКР Татьяна Махницкая.

По факту случившегося следователи организовали проверку.

«При осмотре каких-либо телесных повреждений, кроме следов термического воздействия, на погибшем не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - добавила Татьяна Махницкая.

Предварительно, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении.