На проезжей части ул. Луначарского в Пензе загорелся автомобиль

09.07.2025 | 13:04

В среду, 9 июля, на улице Луначарского в Пензе, в районе автовокзала, случился пожар. Сигнал о нем поступил в МЧС в 10:55.

Очевидцы сообщили, что на проезжей части загорелся автомобиль, попавший в ДТП. На место прибыли медики и спасатели.

В пресс-службе областного ГУ МЧС России уточнили, что выезжали 6 пожарных, привлекалась одна спецмашина.

В результате выгорело подкапотное пространство легкового автомобиля. Никто из людей не пострадал.

По факту ЧП проводится проверка.