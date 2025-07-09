На проезжей части ул. Луначарского в Пензе загорелся автомобиль

В среду, 9 июля, на улице Луначарского в Пензе, в районе автовокзала, случился пожар. Сигнал о нем поступил в МЧС в 10:55.
Очевидцы сообщили, что на проезжей части загорелся автомобиль, попавший в ДТП. На место прибыли медики и спасатели.
В пресс-службе областного ГУ МЧС России уточнили, что выезжали 6 пожарных, привлекалась одна спецмашина.
В результате выгорело подкапотное пространство легкового автомобиля. Никто из людей не пострадал.
По факту ЧП проводится проверка.
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