Происшествия

В Заречном впервые в этом году загорелась хвойная подстилка

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В Заречном пожарные потушили горевшую хвойную подстилку. ЧП случилось 5 мая на территории, прилегающей к закрытому городу, между проходными «А» и «АМ».

Огонь охватил 500 кв. м местности, поросшей деревьями и кустами. По вызову прибыли 14 человек личного состава и 4 единицы техники.

В Заречном впервые в этом году загорелась хвойная подстилка

«Чуть более часа потребовалось пожарным, чтобы полностью ликвидировать возгорание. Его причина устанавливается», - сообщила начальник центра противопожарной пропаганды и общественных связей Кристина Найденова.

Это не первый случай возгорания хвои в зеленой зоне Заречного. В сентябре прошлого года такое случалось трижды.

В первый раз огонь успел пройти 10 кв. м, во второй - 300 кв. м, в третий площадь пожара составила 400 кв. м. Причинами могли стать неосторожное обращение с огнем и поджог.

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Источник — фото ЦППиОС
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