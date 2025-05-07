В Заречном впервые в этом году загорелась хвойная подстилка

07.05.2025 | 12:36

В Заречном пожарные потушили горевшую хвойную подстилку. ЧП случилось 5 мая на территории, прилегающей к закрытому городу, между проходными «А» и «АМ».

Огонь охватил 500 кв. м местности, поросшей деревьями и кустами. По вызову прибыли 14 человек личного состава и 4 единицы техники.

«Чуть более часа потребовалось пожарным, чтобы полностью ликвидировать возгорание. Его причина устанавливается», - сообщила начальник центра противопожарной пропаганды и общественных связей Кристина Найденова.

Это не первый случай возгорания хвои в зеленой зоне Заречного. В сентябре прошлого года такое случалось трижды.

В первый раз огонь успел пройти 10 кв. м, во второй - 300 кв. м, в третий площадь пожара составила 400 кв. м. Причинами могли стать неосторожное обращение с огнем и поджог.