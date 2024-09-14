Возле санатория «Заречье» в третий раз загорелась хвойная подстилка

14.09.2024 | 13:27

Рядом с санаторием «Заречье», расположенном в закрытом городе Пензенской области, с начала сентября уже в третий раз случилось возгорание хвойной подстилки.

Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказала начальник центра противопожарной пропаганды и общественных связей ЗАТО Кристина Найденова.

4 сентября огонь успел пройти площадь 10 кв. м. На следующий день хвоя вновь запылала, площадь пожара составила 300 кв. м.

«Предполагаемая причина пожара - поджог», - уточнила Кристина Найденова.

Очередной пожар случился в пятницу, 13 сентября. Сообщение о ЧП поступило в 13:18, на место прибыли 10 человек личного состава на 3 спецавтомобилях.

Пламя на площади 400 кв. м ликвидировали с помощью ранцевых лесных огнетушителей и пожарной автоцистерны. Дополнительно работал малый лесопатрульный комплекс.

Причину устанавливают специалисты. По предварительной версии, ею могло стать неосторожное обращение с огнем.

Сотрудники МЧС России напоминают, что в Заречном, как и во всей области, действует особый противопожарный режим, предусматривающий запрет на разведение костров, сжигания мусора и растительности. За нарушение гражданам грозит штраф в размере до 20 тысяч рублей.

13 сентября в селе Кардафлей Сосновоборского района загорелась сухая трава, а сильный ветер помог огню распространиться. В итоге сгорели 4 нежилых дома и надворные постройки. Общая площадь пожара составила 480 кв. м.