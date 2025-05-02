В Пензе ищут 39-летнего Сергея Кузнецова

02.05.2025 | 23:32

В Пензе пропал 39-летний Сергей Юрьевич Кузнецов. С 4 апреля о его местонахождении ничего неизвестно.

В пятницу, 2 мая, волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» разместили ориентировку на мужчину.

Его рост 165 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темно-русые, глаза карие.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный)», - обратились к населению волонтеры.

Ранее в Пензе завершили поиски 31-летнего горожанина, пропавшего 18 апреля. Мужчину нашли живым спустя неделю.