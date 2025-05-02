В Пензе ищут 39-летнего Сергея Кузнецова

В Пензе пропал 39-летний Сергей Юрьевич Кузнецов. С 4 апреля о его местонахождении ничего неизвестно.
В пятницу, 2 мая, волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» разместили ориентировку на мужчину.
Его рост 165 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темно-русые, глаза карие.
«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный)», - обратились к населению волонтеры.
Ранее в Пензе завершили поиски 31-летнего горожанина, пропавшего 18 апреля. Мужчину нашли живым спустя неделю.
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