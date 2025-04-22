В Пензе пропал 31-летний Дмитрий Александров на белом ВАЗе

22.04.2025 | 22:03

В Пензе пропал 31-летний Дмитрий Сергеевич Александров. 18 апреля он уехал на автомобиле ВАЗ-2108 белого цвета, с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Во вторник, 22 апреля, волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» разместили ориентировку на мужчину.

Его рост 185 сантиметров, телосложение худощавое, волосы светлые, глаза серо-голубые.

В день исчезновения на нем были черная футболка и синие джинсы.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный)», - обратились к населению волонтеры.