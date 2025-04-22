После ДТП на улице Тиражной госпитализировали мотоциклиста

В ДТП в поселке Черкассы (Пенза) пострадал мотоциклист. Авария случилась в понедельник, 21 апреля.
По данным областной ГАИ, в 15:30 у автомойки на Тиражной, 6, столкнулись Datsun On-Do с 22-летним автомобилистом за рулем, ГАЗ-3302 с 28-летним водителем и мотоцикл «ИЖ Планета-5» под управлением 50-летнего мужчины.
Момент аварии и кадры с места появились в Сети. На них видно, что после столкновения двухколесный транспорт занесло под грузовой автомобиль.
Пострадали двое - водители иномарки и ИЖа. Первого медики отпустили после оказания помощи, второго госпитализировали.
«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в ГАИ.
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