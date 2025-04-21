Из пруда около больницы № 6 в Пензе достали тело женщины

21.04.2025 | 11:15

В субботу, 19 апреля, из пруда около клинической больницы № 6 в Пензе достали тело женщины.

На место по сообщению, поступившему из отдела полиции № 3, выезжали сотрудники пожарно-спасательного центра.

«Спасатели подошли к погибшей и с помощью веревки и багра транспортировали тело к берегу, где передали его полиции», - уточнили в ППСЦ.

Причины смерти пензячки предстоит установить следователям.

В марте и апреле в регионе случилось уже несколько трагедий на воде. 15 марта в Белинском районе провалился под лед и погиб 65-летний мужчина, рыбачивший на Ефимском пруду. 19 марта предположительно утонул в Суре в районе улицы Васнецова (Междуречье) 41-летний подводный охотник. Его искали несколько дней, но безрезультатно. 14 апреля в Бековском районе из Хопра рядом с селом Гранки достали тело 50-летнего рыбака.