Рассказ о «конфетах с наркотиками» в Сосновоборске оказался фейком

11.04.2025 | 09:38

Вечером в четверг, 10 апреля, в пензенских телеграм-каналах распространилась информация о том, что в Сосновоборске и Индерке злоумышленники якобы предлагают детям конфеты с наркотиками.

«Были замечены три машины с подозрительными людьми, которые подходили к детям, предлагая «сладости». Уже есть пострадавшие. На данный момент их поехали ловить местные жители. Подозреваемые при виде местных жителей бросили свои машины и убежали в лес», - написал автор одного из постов.

Он добавил, что полиция задержала трех человек.

В УМВД России сообщили, что информация о конфетах с запрещенным веществом не соответствует действительности.

«Установлено, что граждане, о которых идет речь, являются жителями Кузнецкого и Бессоновского районов. Каких-либо противоправных действий на территории Сосновоборского района они не совершали, а находились в данном месте из-за поломки машины. Они были доставлены в отдел полиции и после разбирательства отпущены», - сообщили в пресс-службе ведомства.