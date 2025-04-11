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Рассказ о «конфетах с наркотиками» в Сосновоборске оказался фейком

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Вечером в четверг, 10 апреля, в пензенских телеграм-каналах распространилась информация о том, что в Сосновоборске и Индерке злоумышленники якобы предлагают детям конфеты с наркотиками.

«Были замечены три машины с подозрительными людьми, которые подходили к детям, предлагая «сладости». Уже есть пострадавшие. На данный момент их поехали ловить местные жители. Подозреваемые при виде местных жителей бросили свои машины и убежали в лес», - написал автор одного из постов.

Он добавил, что полиция задержала трех человек.

В УМВД России сообщили, что информация о конфетах с запрещенным веществом не соответствует действительности.

«Установлено, что граждане, о которых идет речь, являются жителями Кузнецкого и Бессоновского районов. Каких-либо противоправных действий на территории Сосновоборского района они не совершали, а находились в данном месте из-за поломки машины. Они были доставлены в отдел полиции и после разбирательства отпущены», - сообщили в пресс-службе ведомства.

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Источник — фото «Пенза новости»
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