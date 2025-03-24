Стало известно, кто погиб под колесами ВАЗа на ул. Окружной

В ГАИ прокомментировали смертельное ДТП на улице Окружной в Пензе, которое случилось днем в воскресенье, 23 марта.
По предварительным данным, в 16:30 рядом с домом № 16 59-летний водитель ВАЗ-2109 сбил 74-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте.
«По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего», - сообщили в Госавтоинспекции.
Кадры с места ДТП опубликовали в Сети. На них женщина лежит посредине проезжей части, рядом с ней находятся медики.
20 марта на улице Перспективной в Пензе, напротив базы «О'Рэхт», 37-летнего мужчину сбил 24-летний водитель ВАЗ-2109. Впоследствии пешеход скончался в больнице от полученных травм.
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