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Происшествия

Соцсети: На ул. Окружной насмерть сбили человека

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В воскресенье, 23 марта, в Пензе на улице Окружной случилось ДТП с участием пешехода.

Информация об аварии появилась в Сети. По словам очевидцев, все случилось рядом с домом № 4. Водитель ВАЗ-2109 сбил человека, перебегавшего дорогу.

Пензенцы сообщают, что пешеход погиб.

На кадрах с места ДТП - человек лежит посредине проезжей части. Рядом находятся медики и автомобиль скорой помощи.

Официальных данных о происшествии пока нет. Причины и обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.

20 марта на улице Перспективной в Пензе, напротив базы «О'Рэхт», на проезжую часть в неположенном месте выбежал 37-летний мужчина. Его сбил 24-летний водитель ВАЗ-2109. Впоследствии пешеход скончался в больнице от полученных травм.

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Источник — видео канала «ДТП Пенза»
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