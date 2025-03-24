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Происшествия

Атака ВСУ на Пологи: пензенцы помогли вернуть свет и воду

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В воскресенье, 23 марта, Пологовский район Запорожской области, над которым взял шефство Пензенский регион, подвергся атаке со стороны ВСУ. Подробности рассказал губернатор Олег Мельниченко.

«Били по мирному городу, по электрическим подстанциям, по машине скорой помощи. Погибла женщина-фельдшер», - написал он на своих страницах в соцсетях.

Представительство Пензенской области сразу пришло на помощь в решении вопросов, касающихся возвращения воды и света в жилые дома.

«Переподключили Водоканал в Пологах, обеспечив водоснабжение. Запитали электроэнергией большую часть райцентра, запустили все генераторы на жилые дома», - уточнил губернатор.

По его словам, 24-го числа подачу электричества планируется восстановить полностью.

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