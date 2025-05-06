На улице Попова в Пензе появилась Аллея Памяти

06.05.2025 | 08:19

В Пензе открыли Аллею Памяти уроженцев региона, отдавших жизнь при исполнении воинского долга в Афганистане, на Северном Кавказе и в зоне проведения специальной военной операции.

Она появилась на улице Попова, около здания Пензенского филиала фонда «Защитники Отечества».

Торжественная церемония открытия состоялась в понедельник, 5 мая.

«На мероприятии звучали стихи, посвященные героям, участники почтили их память минутой молчания. Родители погибших воинов, чьи имена увековечены на аллее, выступили с проникновенными словами», - сообщили в фонде «Защитники Отечества».

На мемориальных плитах Аллеи размещены портреты 20 героев, уточнил министр труда, соцзащиты и демографии Алексей Качан. Экспозиция будет обновляться каждые полгода.