Опубликован график приема бойцов СВО и членов их семей на май

05.05.2025 | 13:41

Администрация Пензы опубликовала майский график приема участников специальной военной операции и членов их семей в центре помощи по вопросам СВО.

Встречи, как обычно, будут проходить в здании мэрии на площади Маршала Жукова, 4, в кабинете 129. Посетителей ждут по четвергам: 15, 22 и 29-го числа. Начало в 15:00.

Чтобы попасть на прием, нужно записаться заранее по номеру 46-08-40.

Проект «Центр помощи по вопросам СВО» запустили в сентябре 2023 года. Он предусматривает проведение личного приема для бойцов СВО и членов их семей.

С посетителями общаются заместитель главы администрации города, представители военных комиссариатов, управления образования, социального управления, центра занятости населения и учреждений здравоохранения, перечислили в мэрии.