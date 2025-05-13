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Происшествия

Полиция выясняет обстоятельства избиения пензенца в Заводском районе

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В пензенских группах в соцсетях и каналах в Telegram появилась информация о жестоком избиении мужчины около бара «Мел» в ночь на 10 мая.

Утверждается, что горожанина на улице Ленина били несколько человек и неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не вмешался сотрудник бара.

Пензенец впервые посетил заведение, пробыл внутри меньше часа, а когда вышел и вызвал такси, на него набросились. Причина конфликта неизвестна. В итоге мужчине пришлось накладывать швы и гипс.

Ситуацию прокомментировали в УМВД России по Пензенской области.

«В ходе мониторинга сети Интернет выявлена информация о том, что у бара «Мел» неизвестные лица нанесли телесные повреждения мужчине. По данной публикации поясняем: 10 мая в отдел полиции № 2 УМВД России по г. Пензе от бригады скорой помощи поступило сообщение, что к ним обратился гражданин, которому были нанесены телесные повреждения на ул. Ленина г. Пензы. Данная информация была зарегистрирована в книге учета сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего», - сообщили в полиции.

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