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Криминал

39-летнего пензенца обвиняют в оправдании терроризма в Telegram

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Сотрудники ФСБ пресекли деятельность 39-летнего жителя Пензы, который размещал в украинском телеграм-канале комментарии, оправдывающие терроризм - идеологию и деятельность запрещенной в Российской Федерации проукраинской террористической организации.

Свою вину мужчина признал.

«Также я публично оскорблял граждан РФ, которые поддерживают СВО, негативно относился к Президенту России и его правительству. Свои действия я совершил по глупости, очень сильно раскаиваюсь, вину свою признаю и прошу прощения у граждан РФ, которых обидели мои слова. Россию я люблю, Владимира Владимировича Путина уважаю, российским военнослужащим желаю здоровья и скорейшего возвращения домой с победой живыми и невредимыми», - заявил он.

В отношении пензенца возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК России. Она предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 300 000 до 1 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от 3 до 5 лет либо лишения свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

«Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности обвиняемого», - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Пензенской области.

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Источник — видео областного УФСБ России
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