Пензенец устроил дебош в магазине из-за отказа продать ему спиртное

22.03.2025 | 10:33

Поздним вечером пятницы, 21 марта, в торговом центре на улице Ново-Терновской случился инцидент, потребовавший вмешательства правоохранителей.

В 23:00 в магазин зашел мужчина, чтобы купить выпивку. Однако ему объяснили, что закон запрещает продавать спиртное с 23:00 до 8:00.

«Отказ продавцов гражданин не принял и начал требовать продать ему алкоголь, используя нецензурную лексику, а также провоцировать работников магазина», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

По сигналу тревоги в магазин прибыли сотрудники вневедомственной охраны. Они сделали нетрезвому пензенцу предупреждение, но хулиган проигнорировал их слова и продолжал бесчинствовать.

В итоге росгвардейцы задержали 30-летнего дебошира и передали сотрудникам полиции.