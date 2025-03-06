В Пензе случилось еще одно ЧП в общественном транспорте

06.03.2025 | 15:10

В среду, 5 марта, в Пензе произошел еще один несчастный случай в общественном транспорте. Его жертвой, как в предыдущие разы, стала пожилая женщина.

По предварительным данным, в 10:05 напротив спорткомплекса «Буртасы» на проспекте Строителей 39-летний водитель автобуса марки Mercedes-Benz допустил падение пассажирки в салоне.

85-летняя пенсионерка была госпитализирована с травмами.

«По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего», - проинформировали в управлении ГАИ УМВД России по Пензенской области.

За последнюю неделю это четвертое официально зарегистрированное ЧП в общественном транспорте.

28 февраля на улице Коммунистической 66-летняя женщина при попытке войти в автобус попала под колесо, а затем - в больницу.

2 марта на остановке «Автодорожный колледж» на проспекте Победы из салона автобуса выпала 83-летняя пассажирка. Ее доставили в лечебное учреждение. Проверку по этому факту проводят прокуратура и областное следственное управление. Результатов ждет глава Следкома РФ Александр Бастрыкин.

4 марта в салоне троллейбуса № 7 упала 67-летняя пассажирка, когда машина отъезжала от остановки «Детская библиотека» на улице Кирова. Женщину госпитализировали с травмами.