«Переехало ногу»: в Пензе пассажирка попала под автобус

28.02.2025 | 16:45

В пятницу, 28 февраля, на улице Коммунистической в Пензе случилось ДТП с участием общественного транспорта и пешехода.

По предварительным данным, в 15:00 у остановки «Улица Ворошилова» 45-летний водитель автобуса № 66 допустил наезд на 66-летнюю женщину.

Очевидцы происшествия уточнили, что пенсионерка пыталась войти в автобус, но шофер уже начал движение и закрыл двери, так что ногу пассажирки зажало. Водитель, не заметив этого, проследовал дальше.

«Колесо переехало женщине ногу, она получила открытый перелом в области колена», - пояснил один из свидетелей аварии.

В областной Госавтоинспекции сообщили, что пострадавшую доставили в медицинское учреждение. По факту произошедшего проводится проверка.