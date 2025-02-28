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Происшествия

«Переехало ногу»: в Пензе пассажирка попала под автобус

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В пятницу, 28 февраля, на улице Коммунистической в Пензе случилось ДТП с участием общественного транспорта и пешехода.

«Переехало ногу»: в Пензе пассажирка попала под автобус

По предварительным данным, в 15:00 у остановки «Улица Ворошилова» 45-летний водитель автобуса № 66 допустил наезд на 66-летнюю женщину.

Очевидцы происшествия уточнили, что пенсионерка пыталась войти в автобус, но шофер уже начал движение и закрыл двери, так что ногу пассажирки зажало. Водитель, не заметив этого, проследовал дальше.

«Переехало ногу»: в Пензе пассажирка попала под автобус

«Колесо переехало женщине ногу, она получила открытый перелом в области колена», - пояснил один из свидетелей аварии.

В областной Госавтоинспекции сообщили, что пострадавшую доставили в медицинское учреждение. По факту произошедшего проводится проверка.

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Источник — фото и видео «ДТП Пенза»
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