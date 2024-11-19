Как правильно пользоваться пауэрбанком?

19.11.2024 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Что такое пауэрбанк и как им правильно пользоваться?

Ответ специалиста

Пауэрбанк - это портативная зарядка. Она нужна, если батарея телефона садится, а рядом нет розеток. Как пользоваться устройством, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».

«Если соблюдать несколько правил, этот гаджет прослужит вам дольше. Подключайте пауэрбанк к розетке только по мере необходимости - если он постоянно будет заряжаться, аккумулятор быстро испортится. Отключайте устройство от сети, как только оно полностью зарядилось. Не оставляйте его заряжаться на всю ночь», - отметили специалисты.

Хранить пауэрбанк следует в прохладном месте, куда не попадают прямые лучи солнца. Температура должна быть около +20 градусов.

Для перевозки устройств в самолетах следует уточнять правила авиакомпаний.

«Кладите пауэрбанк в ручную кладь: провоз портативных зарядок в багаже запрещен. В большинстве случаев емкость устройства не должна превышать 100 Вт/ч. Некоторые перевозчики разрешают брать пауэрбанки емкостью до 160 Вт/ч, но не более двух на одного пассажира», - объяснили эксперты.