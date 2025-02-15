На улице Пушкина в Пензе произошел пожар в частном доме

15.02.2025 | 13:29

В субботу, 15 февраля, в Пензе произошел пожар на улице Пушкина. Как уточнили в ГУ МЧС России по Пензенской области, сообщение о возгорании поступило в 12:11.

На борьбу с огнем прибыли 20 человек личного состава и 4 единицы техники.

Пламя уничтожило кровлю частного дома на площади 50 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Причины и обстоятельства ЧП выясняют специалисты.

Накануне, 14 февраля, в регионе произошло 9 пожаров. Чаще всего горели бани - в Пензе, Кузнецке, в центральной усадьбе совхоза «Маяк» Иссинского района и селе Бигеево Неверкинского района. В последнем случае пострадал 69-летний мужчина.

Также в селе Засечном Пензенского района воспламенился мусор в контейнере. В селе Пионер Кузнецкого района выгорела разделка печи. В Каменке закоптилась стена крыльца шлакоблочного дома, а в селе Верхний Ломов Нижнеломовского района огонь уничтожил автомобиль Volkswagen Transporter.

В Городище сгорел деревянный дом, обшитый сайдингом. По предварительной версии, причиной стало короткое замыкание, которое привело к аварийному режиму работы электрооборудования.