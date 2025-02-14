В Городище вспыхнул частный дом на улице Набережной

14.02.2025 | 18:42

В Городище огонь охватил частный деревянный дом на улице Набережной. ЧП случилось в пятницу, 14 февраля.

Сообщение в дежурную часть поступило в 16:53. На тушение выехали 7 пожарных на 3 спецмашинах.

«Сгорела кровля и выгорело внутри по всей площади дома размером 64 кв. м», - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Пострадавших нет.

Ранее в Кузнецке случился пожар в 2-квартирном деревянном доме на улице Ленина. Из здания эвакуировали человека.

Предварительная причина возгорания - нарушение правил безопасности при эксплуатации электрического отопительного оборудования.