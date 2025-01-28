В Пензе пьяная компания устроила дебош в торговом центре

28.01.2025 | 09:34

Вечером в понедельник, 27 января, в Пензе нетрезвая компания молодежи устроила дебош в торговом центре, расположенном в начале проспекта Строителей.

Инцидент случился около 20:00. На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии. Их встретили охранники, которые рассказали, что трое парней громко матерились, кричали и провоцировали посетителей на конфликт.

Одному из дебоширов оказался 21 год, другому - 23, третьему - 25 лет. Ранее они уже попадали в поле зрения правоохранителей из-за различных правонарушений.

«С хулиганами провели профилактическую беседу и доставили их в отдел полиции для составления административных протоколов», - сообщили в Управлении Росгвардии по Пензенской области.

Нетрезвые жители Пензенской области не в первый раз устраивают скандалы в общественных местах. Так, 14 января 50-летний житель Кузнецка пытался сорвать работу кафе. 20 января в Пензе 36-летний посетитель пиццерии отказался покинуть заведение, хотя оно уже закрылось. А 22 января в Каменке 32-летний мужчина устроил погром в бильярдном клубе.

Во всех случаях потребовалось вмешательство правоохранителей.