В Кузнецке мужчину задержали за громкие ругательства

15.01.2025 | 10:56

В Кузнецке росгвардейцам пришлось успокаивать 50-летнего посетителя кафе, который пытался сорвать работу заведения.

Это случилось около 22:30 во вторник, 14 января. Мужчина был пьян и мешал персоналу: громко матерился, оскорблял официантов и провоцировал конфликт.

Сотрудники вызвали полицию. Прибывшие бойцы Росгвардии попытались вразумить дебошира, но тщетно.

«Правоохранители попросили гражданина не нарушать общественный правопорядок, однако на замечание реакции не последовало», - отметили в управлении Росгвардии.

Тогда мужчину задержали и передали полицейским для дальнейших разбирательств.

Ранее в пензенском баре на улице Кирова сотрудники вневедомственной охраны урегулировали конфликт между клиентом и персоналом. Когда ситуация нормализировалась, росгвардейцы заметили, как явно нетрезвый мужчина садится в автомобиль. Оказалось, что у него был пистолет.