В Кузнецке на ул. Строителей сгорел автомобиль и пострадал человек

10.01.2025 | 09:25

В четверг, 9 января, в Кузнецке при пожаре в гараже на улице Строителей пострадал 51-летний мужчина.

Сигнал о возгорании поступил спасателям в 19:23. На тушение выезжали 15 человек на 3 спецмашинах.

Кирпичный гараж площадью 20 кв. м выгорел полностью, как и легковой автомобиль Mercedes-Benz E 230.

«Предварительно, нарушение правил устройства и эксплуатации транспортного средства стало причиной происшествия», - прокомментировали в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Днем 8 января случился пожар на базе, известной среди кузнечан как Алексеевская. Огонь уничтожил 100 кв. м складского помещения. В ЧП пострадал 58-летний мужчина.

Глава Кузнецка Сергей Златогорский на совещании в администрации города назвал причину пожара - нарушение техники безопасности. Он рассказал, что сотрудники разогревали что-то на открытом пламени, позабыв о близком соседстве с легковоспламеняющимися материалами и веществами.