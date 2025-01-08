В Кузнецке при пожаре на Алексеевском шоссе пострадал 58-летний мужчина

08.01.2025 | 14:12

В среду, 8 января, в Кузнецке случился пожар на Алексеевском шоссе. Пострадал мужчина 1966 года рождения.

Сигнал о возгорании поступил в 12:49. На тушение выехали 28 пожарных на 8 машинах.

«Выгорело на площади 100 кв. м складского помещения», - уточнили в областном ГУ МЧС России.

8 января в Пензе случился пожар в трехквартирном доме на улице Зеленодольской, сообщение о нем поступило в 10:33. Выгорела квартира площадью 100 кв. м, погибших и пострадавших нет.

Ночью во вторник, 7 января, на улице Ново-Гражданской в Пензе (микрорайон Райки) тоже случился пожар в трехквартирном доме. Огонь прошелся по кровле и внутренней части строения на площади 150 кв. м, был спасен 58-летний мужчина.