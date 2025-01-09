Пензенцу, потерявшему 4 пальца, выплатили 450 000 рублей

09.01.2025 | 20:43

В Пензе после вмешательства прокуратуры 36-летнему мужчине, потерявшему пальцы во время работы, выплатили компенсацию морального вреда.

ЧП случилось в феврале 2024 года. Горожанин трудился на мебельном производстве.

«Выполняя распил материала, он по неосторожности получил тяжелую травму, повлекшую ампутацию 4 пальцев левой кисти», - сообщили в областной прокуратуре.

Мужчина обратился в надзорный орган, и прокурор подал заявление в суд в интересах пострадавшего. С работодателя взыскали 450 000 рублей. Деньги пензенцу уже выплатили.

Прокурор также добился возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Ход и результаты его расследования находятся на контроле.