Сетевое издание|18+|Пятница|10 янв 2025|00:54
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

Пензенцу, потерявшему 4 пальца, выплатили 450 000 рублей

Печать
Telegram

В Пензе после вмешательства прокуратуры 36-летнему мужчине, потерявшему пальцы во время работы, выплатили компенсацию морального вреда.

ЧП случилось в феврале 2024 года. Горожанин трудился на мебельном производстве.

«Выполняя распил материала, он по неосторожности получил тяжелую травму, повлекшую ампутацию 4 пальцев левой кисти», - сообщили в областной прокуратуре.

Мужчина обратился в надзорный орган, и прокурор подал заявление в суд в интересах пострадавшего. С работодателя взыскали 450 000 рублей. Деньги пензенцу уже выплатили.

Прокурор также добился возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Ход и результаты его расследования находятся на контроле.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте