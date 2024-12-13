Пензячка всадила нож в пах сожителю, отстаивавшему личные границы

13.12.2024 | 08:41

49-летний пензенец оказался в больнице с ножевым ранением паха. Мужчина пострадал, поспорив с 48-летней сожительницей.

Врачи сообщили о ранении полицейским. Те начали расследование и задержали злоумышленницу.

Пензячка не стала отрицать вину и рассказала, что в день происшествия они с сожителем вернулись из гостей и поссорились. Конфликт разгорелся после того, как она взяла телефон мужчины. Ему это не понравилось, он стал отстаивать право на личные границы. Разозлившись, женщина схватила нож и ударила им сожителя.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью)», - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по области.

Горожанке грозит до 2 лет лишения свободы.