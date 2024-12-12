Появились кадры с места ДТП на М-5, где водителя зажало в машине

12.12.2024 | 16:13

Госавтоинспекция опубликовала кадры с места ДТП на трассе на М-5, случившегося утром в среду, 11 декабря.

Авария произошла около 9:20 на 632-м километре, в районе поселка ЗИФ и магазина «Обтекатель», столкнулись Volkswagen Golf, Hyundai Solaris и грузовик Dongfeng.

Первым управлял 20-летний парень, вторым - 39-летняя женщина, третьим - 36-летний мужчина.

Volkswagen превратился в груду металла, водителя зажало внутри. Прибывшие на место спасатели освободили его и передали бригаде скорой.

Также травмы получила автомобилистка, ее отпустили после оказания медицинской помощи.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.