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Происшествия

Появились кадры с места ДТП на М-5, где водителя зажало в машине

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Госавтоинспекция опубликовала кадры с места ДТП на трассе на М-5, случившегося утром в среду, 11 декабря.

Появились кадры с места ДТП на М-5, где водителя зажало в машине

Авария произошла около 9:20 на 632-м километре, в районе поселка ЗИФ и магазина «Обтекатель», столкнулись Volkswagen Golf, Hyundai Solaris и грузовик Dongfeng.

Первым управлял 20-летний парень, вторым - 39-летняя женщина, третьим - 36-летний мужчина.

Появились кадры с места ДТП на М-5, где водителя зажало в машине

Volkswagen превратился в груду металла, водителя зажало внутри. Прибывшие на место спасатели освободили его и передали бригаде скорой.

Также травмы получила автомобилистка, ее отпустили после оказания медицинской помощи.

Появились кадры с места ДТП на М-5, где водителя зажало в машине

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

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Источник — видео и фото областной ГАИ
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